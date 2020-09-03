شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بورشة مخزن وقود القطارات بمحطة الواسطى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بورشة مخزن الوقود بمحطة السكة الحديد بمدينة الواسطى شمال بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتعطلت حركة قطارات الوجه القبلي لـ30 دقيقة قبل السيطرة على الحريق.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بورشة مخزن الوقود بمحطة السكة الحديد بمدينة الواسطى، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء انتقلت على الفور لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان أن الورشة تابعة لمخزن الوقود المخصص لإمداد القطارات بمحطة الواسطى، وأسندت عملية إحلال وتجديد الورشة لأحد المقاولين، وبدء تنفيذ العملية منذ ثلاثة أيام.

وأثناء عملية الإحلال والتجديد، شب حريق بالورشة نتيجة تطاير شرارات نارية من «شنيور» كان يستخدمه أحد العمال، ونظرًا لتشبع أرضية الورشة بالسولار أشتعلت النيران، وتمكن رجال الإطفاء بمعاونة العمال من السيطرة عليها، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لتشكيل لجنة لمعاينة مكان الحريق واستبيان حقيقة ما جاء بأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأكد مصدر بمحطة السكة الحديد بالواسطى أن الحريق تسبب في تعطل حركة القطارات لمدة 30 دقيقة، عقب اشتعال النيران، قبل أن تنتقل قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وعمل التحويلات اللازمة وأعيدت حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى.

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