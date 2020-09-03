شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 13 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس 13 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر وبنها وغرب شبرا الخيمة، وطوخ ، بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة و وشرق شبرا الخيمة ، وشبين القناطر وقليوب وقها وكفر شكر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 9274 حالة إصابة

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الخميس وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2424 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1185 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1037 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 455 حالة إصابة.