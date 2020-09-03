شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة: استخدام تطبيق «قراءتي» لتسجيل قراءة العدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استخدام تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي» لتسجيل قراءة عدادات المياه في الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، في إطار الارتقاء بمنظومة الخدمة التكنولوجية المقدمة لعملاء الشركة بمحافظات القناة واستحداث وسائل اتصال تكنولوجية حديثة تيسيرا على المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد رئيس الشركة استمرار فريق التوعية بالشركة في القيام بدوره في التواصل مع كل فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة بالقيام بحملات التوعية لكافة الخدمات التكنولوجية التي تقدم للجماهير على مستوى محافظات القناة، بالإضافة إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه في محافظة الإسماعيلية قام فريق التوعية بالشركة بعمل لقاءات مباشرة مع جمهور العملاء للتوعية بأهمية ترشيد المياه والتعريف بكل الخدمات التي تقدمها الشركة، وكذلك التطبيقات الجديدة التي من شأنها التيسير على المواطنين ومنها تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة العداد وكذلك تطبيق 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة.

وفى محافظة السويس، قام فريق التوعية بعقد عدد من اللقاءات التوعوية، حيث تم عقد لقاء توعوى لمكلفات الخدمة العامة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، كما تم عقد عدد من اللقاءات للعاملين بمديرية أوقاف السويس بالتنسيق مع مديرية أوقاف السويس.

كما قام فريق التوعية ببورسعيد بعمل لقاءات توعوية مباشرة مع جمهور العملاء لتوصيل رسالة ترشيد الاستهلاك والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى.

وأشار رئيس الشركة إلى أن استمرار حملات التوعية بكل الخدمات والتطبيقات التي تقدمها الشركة لعملائها بنطاق محافظات القناة يأتى في إطار تطبيق سياسات الشركة الهادفة للارتقاء بالأداء المؤسسى ومحاولة التيسير على عملاء الشركة في تسجيل قراءات عدادات المياه وتسجيل شكاوى العملاء والرد على كل استفسارات العملاء من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.

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