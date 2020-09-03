شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 13 مسجدا تزين مدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الفترة من 2014 وحتى الآن نجحت الدولة في تشييد 13 مسجدا بجانب العمل على إنشاء 18 آخرين فى مناطق مختلفة بمدينة بدر، لخدمة أكبر عدد من عمار المساجد فى المنطقة بمساحات كبيرة.

Advertisements

فكيف تحقق هذا الإنجاز؟.. تم تخصيص 31 قطعة أرض منذ عام 2014 والمساجد فى مناطق حيوية ومتفرقة لتخدم أكبر عدد من السكان. وتتراوح مساحتها ما بين 1000م2 وحتى 5049 م، أبرزها: مسجد الفاروق عمر، مسجد المغفرة، مسجد أم المؤمنين، مسجد شهداء الإمارات وغيرها.

ويجب أن تعلم أن مجموع المساجد التى تم بناؤها فى المدن الجديدة فقط خلال الفترة من 2014، وحتى الآن حوالى 1200 مسجد جميعها تتسم بكبر مساحتها حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.