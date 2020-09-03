شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الجامعات الأهلية غير هادفه للربح ودخلها يصرف فى تطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه تم الانتهاء من العام الدراسي بنجاح، وأقيمت الامتحانات، وهناك بلدان تعاني من تعثر في إتمام العام الدراسي حتى الآن، وتم العمل بنظام علمي وممنهج ودقيق للاستعداد للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى استمرار جاهزية المستشفيات الجامعية، والاهتمام بالتعليم الهجين من أجل تقليل الكثافات وعدم تواجد الطالب طوال أيام الأسبوع، واستخدام التعليم عن بعد في بعض المناهج.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "كلمة مغترب لا تطلق على المصريين في الخارج، لأنهم يواصلون العمل مع وطنهم عن بعد، والتعليم العالي عبارة عن منظومة متكاملة لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس فقط، بل على أصغر موظف حتى أكبر مسؤول بالوزارة".

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وقال: "جامعة الجلالة تضم العديد من الكليات مثل إدارة الأعمال والعلوم الإنسانية، وعلوم الطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها، وفي 66 برنامجا بجامعة الجلالة، وفي أكثر من 55 برنامجا في جامعة الملك سلمان، وهناك أكثر من 200 برنامج بالجامعات الأهلية، وهي برامج متفصلة بشكل عالمي، واشترك علماء كبار في وضع البرامج الدراسية التي تؤهل الطالب المصري لعلوم المستقبل"، متابعا: "اشتغلنا خلال عام ونصف على اتفاقيات مع أكبر الجامعات في العالم عشان نحقق المطلوب".

وأضاف: "علشان عندنا منظومة تعليم كويسة جدا، بنحاول نستقطب علماء من أوروبا، ومن خلال الجامعات بتاعتنا نقدر، الشهادة ممكن تكون مزدوجة، على سبيل المثال شهادة معتمدة من مصر وأمريكا، ولا أتصور أن دولة تعمل هذا الحجم من المشروعات التعليمية في نفس التوقيت، وده لا يمكن كان يحصل لو مكنش الرئيس مهتم بالموضوع ده وبيدعمه طول الوقت".

وتابع وزير التعليم العالي: "عندنا 30 ألف طالب فعلوا حسابات للالتحاق بالجامعات الأهلية، ولابد من اجتياز امتحانات ترقى لامتحانات التفكير النقدي، ومستهدفين أن ننتقي من الطلاب المتقدمين أفضل العناصر، وبنأكد أن الجامعات دي غير هادفة للربح، لأن دخلها سيتم دعم منظومة التعليم العالي في مصر به، كان توجيه الرئيس من اليوم الأول أن تهتم الجامعات بالطالب النابغ وتدعمه بصرف النظر عن وضعه المادي".