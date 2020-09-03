شكرا لقرائتكم خبر عن ستقود قاطرة التقدم فى مصر.. دكتور مصرى بجامعة هارفار يكشف أهمية الجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري في جامعة هارفارد، أن خطوة الجامعات الأهلية واستقدام علماء مصريين في الخارج لتقديم خبراتهم في تلك الجامعات، هي خطوة هامة وعظيمة، مشيرا إلى أن الدراسة في الجامعات الأهلية لها أسس، وهي غير هادفة للربح، ولا يوجد أن يملك شخص جامعة، والأمر الآخر أن البحث العالمي هو قاطرة التقدم، وأهم الجامعات التي تقوم به هى الجامعات الأهلية، مشيرا إلى أن جامعة هارفارد يخرج منها سنويا 22 ألف بحث، وهو كم هائل من الأبحاث يغير فى اقتصاد الدول.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يذاع على قناة dmc: "أتوقع أن تصل مصر من خلال الجامعات الأهلية إلى مرحلة الجامعات الكبرى في العالم التي تغير اقتصاديات العالم.

وتابع: "وفى 3 حاجات مميزين في المشروع، أولهم اختيار أماكن الجامعات الأهلية، اختيارها عبقري لأنك أخذت الكتلة السكانية للمناطق غير الآهلة بالسكان، وبدأت الجامعات تتوافق مع النظام الأمريكي، وتخصيص قانون خاص بالجامعات الأهلية، وده اللي ماشي بيه النظام العالمي وهيسهل عمل تؤامة مع أكبر الجامعات الأهلية في العالم".