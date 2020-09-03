شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكلف قيادات الوزارة لأداء خطبة الجمعة بعدد من المساجد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلًا من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بأداء خطبة الجمعة بمسجد الأسمرات بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، والدكتور كمال أبو سيف مدير مكتب الوزير بأداء خطبة الجمعة بمسجد الماسة بمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح .

كما كلف جمعة، بحسب بيان للوزارة مساء اليوم، الشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة بمحافظة الإسكندرية بأداء خطبة الجمعة بمسجد بشائر الخير بالإسكندرية وبحضور الشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن خطبة الجمعة ستكون بعنوان "الإيمان والعلم"، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا.

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وقال جمعة إن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الإيمان والعلم"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وشددت وزارة الأوقاف على ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.