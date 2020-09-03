شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان بالقاهرةيعلن وصول أول فوج سياحى من بلاده للبحر الأحمر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك، السفير أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، والذى حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيراً لبلاده في القاهرة.

وخلال اللقاء وجه السفير أرمان إيساجالييف الشكر للوزير عن التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي، مشيدا بجهود الوزارة عما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في هذا القطاع، ما أثمر عنه استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسوف يصل خلال الأيام القليلة القادمة أول فوج سياحي من كازاخستان إلى أحد المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

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كما وجه سفير كازاخستان الشكر للوزير على جميع الفاعليات التي كانت تنظمها الوزارة خلال الفترة السابقة، والتى حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال مصر وعراقة وتفرد حضارتها، وكذلك شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المختلفة والمتميزة بها.

وأكد السفير أرمان إيساغالييف على أن جميع المقاصد السياحية فى مصر آمنة وجاهزة لاستقبال السائحين، حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمه تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع بإجازته.

وقد رحب الدكتور خالد العنانى بالسفير، مشيرا إلى التعاون المثمر بين البلدين والذى أثمر عنه تحريك ملف مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس بعد توقف دام مدة طويلة، بالإضافة إلى افتتاح معرض للآثار الإسلامية بكازاخستان، وتبادل عدد من الزيارات الرسمية والهامة بين البلدين، كما وجه إليه الشكر على ثقته والشعب الكازاخستاني بالمقاصد السياحية المصرية.

وفى نهاية اللقاء أهدى د. العناني السفير مستنسخ للآلهة سرقت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.