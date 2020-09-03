شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني (تعرّف على آخر موعد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمني، في بيان، مساء الخميس، ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30/4/2021.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى استمرار العمل بكل وحدات المرور على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم خلال المهلة المحددة التي تنتهى في 20/10/2020.