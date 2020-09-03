شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: فتح طريق شلبي- المطار بعد إغلاقه لسنوات طويلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن فتح طريق شلبي- المطار الذي يربط قرى غرب المنيا بحي غرب المدينة والذي تم إغلاقه منذ سنوات، مما أدى إلى معاناة عدد كبير من أهالي تلك القرى.

وتفقد المحافظ صباح اليوم الطريق بعد افتتاحه، مؤكدا أنه يعد أحد الطرق الحيوية لعدد كبير من المواطنين وخاصة طلاب المدارس والجامعة، لافتا إلى أنه استقبل العديد من الشكاوى من المواطنين لفتح الطريق الذي يعد شريانا حيويا لأهالي تلك المنطقة.

وأكد المحافظ أنه تم فتح الطريق بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، وتم عمل حاجز خرساني على بعد متر من سور قوات الأمن المركزي، ويتابع العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، أعمال رفع كفاءة الطريق وإزالة الحواجز.

وسيساهم الطريق في تيسير حركة المرور والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة قاطني القرى الواقعة غرب مدينة المنيا.