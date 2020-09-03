شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان بالقاهرة يودّع وزير السياحة والآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عصر الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك، السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته سفيرًا لبلاده في القاهرة.

وخلال اللقاء وجه السفير أرمان إيساغالييف الشكر للوزير عن التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي، مشيدا بجهود الوزارة عما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في هذا القطاع مما أثمر عنه استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وسيصل خلال الأيام القليلة القادمة أول فوج سياحي من كازاخستان إلى إحدى المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما وجه سفير كازاخستان الشكر للوزير على جميع الفعاليات التي كانت تنظمها الوزارة خلال الفترة السابقة والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم، مما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال مصر وعراقة وتفرد حضارتها، وكذلك شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المختلفة والمتميزة بها.

وأكد السفير أرمان إيساغالييف أن جميع المقاصد السياحية في مصر آمنة وجاهزة لاستقبال السائحين، حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمة تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع بإجازته.

ورحب الدكتور خالد العناني بالسفير، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البلدين والذي أثمر عنه تحريك ملف مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس بعد توقف دام مدة طويلة، بالإضافة إلى افتتاح معرض للآثار الإسلامية بكازاخستان، وتبادل عدد من الزيارات الرسمية والمهمة بين البلدين.

كما وجه إليه الشكر على ثقته والشعب الكازاخستاني بالمقاصد السياحية المصرية.

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وفي نهاية اللقاء، أهدى د. العناني، السفير مستنسخًا للآلهة سرقت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.