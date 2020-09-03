شكرا لقرائتكم خبر عن «أيروفلوت» الروسية تعلن موعد استئناف الرحلات إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الخطوط الجوية الروسية «أيروفلوت» استئناف رحلاتها إلى القاهرة انطلاقا من يوم 9 سبتمبر الجاري، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع.

وأوضحت الشركة أن عملية شراء التذاكر أصبحت متاحة بالفعل على موقعها الرسمي.

وكانت الحكومة الروسية أعلنت، اليوم الخميس، أنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة الروسية، سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.

وقال البيان إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقّع على مرسوم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث.

وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

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وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناءً على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا.