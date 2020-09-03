شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات المنيا، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتأهيل وتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، والتي بدأت منذ مايو الماضي، وتجري على 3 مراحل، ليتم من خلالها رفع كفاءة الخدمات المتوافرة بها، كما سيتم إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي اللازمة لها، بالتوازي مع تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة.

تفقد المحافظ أعمال التطوير التي ستشمل شبكة الغازات وزيادة عدد الأسرّة والطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة إنشاءات المستشفى، وسيترتب على ذلك إضافة 24 سريرًا، وإحلال وتجديد مستشفى العزل وإضافة مصعدين أحدهما بالمبنى العام والآخر للمبنى الثاني، حيث تتكون المستشفى من 3 مبانٍ.

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أكد المحافظ أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كل القطاعات الطبية يأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين، مؤكدا حرصه الدائم على دعم المنظومة الصحية بكل قطاعاتها، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة الأهمية البالغة لجهود تجهيز مستشفيات الصدر والحميات، لاسيما في هذه المرحلة التي تتطلب منا اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة للاستعداد للموجة الثانية لجائحة «كورونا»، بما يضمن تحجيم عملية انتشاره بين المواطنين، حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وفى الوقت نفسه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستيعاب جميع الأعداد المصابة به، وتوفير أماكن للعزل الصحي تتوافر بها كافة الإمكانات والمستلزمات الطبية.