شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 39 مخالفة تموينية بالمنيا خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت مديرية التموين بالمنيا 39 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كل القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كل ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

من جانبه، أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينية، منها 28 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – اختراق لماكينة الخبز) و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – تجار تموينيين – قضايا تموينية أخرى متنوعة).