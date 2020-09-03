شكرا لقرائتكم خبر عن والد شهيد ببورسعيد: «الإسكان» تتعنت في إجراءات تسليم شقة حفيدي.. وأملي تدخل السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أبوالعطا، والد الشهيد رائد طيار أحمد محمد أبوالعطا، الذي استشهد في شمال سيناء عام 2014 إثر استهداف الإرهابيين للطائرة الهليكوبتر التي كان يقودها بصاروخ، إن وزارة الإسكان تتعنت في إجراءات تسليم الشقة المخصصة للطفل آسر، نجل الشهيد، ضمن الإسكان الاجتماعي في بورسعيد.

وتحدث والد الشهيد عن أصل شكواه التي نشرها على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك، قائلا إنه تم رفع قيمة العقد من ١٣٢ ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه لمجرد التأخير في سداد باقي المبالغ رغم وجود جائحة كورونا وما صاحبها من ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية مختلفة، إضافة إلى تصميم الإسكان على تخصيص الوحدة بالدور الأخير رغم وجود وحدات سكنية كثيرة فارغة، أيضا تم رفع الدعم المقدم على كل وحدة للمواطنين وقدره ٢٥ الف جنيه عن شقة ابن الشهيد.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه لم يلجأ للنشر إلا بعدما ضاقت عليه الأرض بما رحبت بسبب تعنت المسؤولين، متابعا: «في البداية خصصوا للطفل شقة في الدور السادس بالحي الإماراتي، فطلبت تعديل التخصيص لكنهم رفضوا رغم وجود وفرة من الشقق وقتها، وطوال ثلاثة أشهر من مارس إلى يونيو الماضي لم توجد استجابة، ثم أرسلوا لي مكاتبه برفع قيمة التعاقد بحجة أنني تأخرت بينما كنت أفاوضهم للتعديل، ثم هذه الأيام يهددوني بإلغاء التخصيص، وقمت بإرسال شكاوي إلى رئيس الوزراء وإلى رئاسة الجمهورية عن طريق الفاكس، ولجأت للنشر حفاظا على حق الطفل آسر، وأملي كبير في تدخل الرئيس السيسي راعي أبناء الشهداء».

رائد طيار أحمد محمد أبوالعطا