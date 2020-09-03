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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع لـ«بوريل»: الاتحاد الأوروبي شريك مهم في أمن واستقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوت المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجوزيف بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، رئيس مجلس الدفاع بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.
وتناول اللقاء الذي حضره السفير خالد البقلي، سفير مصر ببروكسل، وعدد من قادة القوات المسلحة، الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كل من مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا التعاون المشترك في مجال الدفاع.
وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون بين الشركاء لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط، خاصةً أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم شركاء مصر في عملية أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.
من جانبه، أكد جوزيف بوريل أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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