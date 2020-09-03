شكرا لقرائتكم خبر عن دقلو: اتفاق جوبا للسلام في السودان من أهم إنجازات ثورة ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، رئيس وفد التفاوض، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركات الكفاح المسلح بجوبا، من أهم إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة، وهنأ الشعب السوداني على إنجازه.

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، في مؤتمر صحفى عقده بمطار الخرطوم، التأييد والترحيب الواسع الذي حظي به الاتفاق دوليًا وإقليميًا، دافعًا كبيرًا للحكومة، مؤكدًا أهمية تنفيذ الاتفاق.

وقال: «مكث وفد التفاوض بعد التوقيع في جوبا ثلاثة أيام لترتيب الجداول الزمنية مع الحركات لإنزال الاتفاق على أرض الواقع».

وناشد "دقلو" المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب دولة جنوب السودان لتنفيذه، داعيًا الذين لم ينضموا إلى الاتفاق للحاق بالعملية السلمية وإكمال الصورة لتحقيق السلام الشامل بالبلاد.

وأشاد بجهود حكومة دولة جنوب السودان لاستضافتها التفاوض بالرغم من الظروف التي تعيشها.

ووجه الشكر لوفد الوساطة بقيادة مستشار حكومة جنوب السودان، توت قلواك، لجهوده الكبيرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

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