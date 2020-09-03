محافظ القليوبية: إزالة التعديات على وقف «كلهز خاتون» بالخصوص (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة أسوار وجمالونات ومباني خرسانية على مساحة 10700م2 كلها بالمسلحات الخرسانية على أرض وقف «كلهز خاتون» بمدينه الخصوص. وتابع المحافظ إزالة لأدوار برج مخالف لقيد الارتفاع وبدون ترخيص على مساحة 900م2 بشارع ترعة النحاس ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمة. كما تابع إزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحي الفيلات بمدينة بنها واستكمال إزالة 6 طوابق من برجين أخرين بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها وشارع امتداد الكوبري. وتابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة. ازالة التعديات على وقف " كلهز خاتون" بمدينه الخصوص ازالة التعديات على وقف " كلهز خاتون" بمدينه الخصوص ازالة التعديات على وقف " كلهز خاتون" بمدينه الخصوص الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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