شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بقرية في المنوفية يتسبب في غلق أكبر شوارعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم في المنوفية، عن قيامها بمتابعة الهبوط الأرضي بشنوان، حيث حدث اليوم هبوط أرضي بالشارع الكبير بشنوان.

تم استدعاء مسؤولي شركات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء، وتم إبلاغ نقطة الشرطة وغلق الشارع من الجانبين، وجارٍ التعامل مع العطل في خط الصرف الصحي.