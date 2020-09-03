شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بقرية في المنوفية يتسبب في غلق أكبر شوارعها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرحت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم في المنوفية، عن قيامها بمتابعة الهبوط الأرضي بشنوان، حيث حدث اليوم هبوط أرضي بالشارع الكبير بشنوان.
تم استدعاء مسؤولي شركات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء، وتم إبلاغ نقطة الشرطة وغلق الشارع من الجانبين، وجارٍ التعامل مع العطل في خط الصرف الصحي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط أرضي بقرية في المنوفية يتسبب في غلق أكبر شوارعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.