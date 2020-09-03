شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يدعو لتعليم الأطفال المشردين في مقال بـ«إندبندنت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «الأطفال المشردون فى العالم معرضون لخسارة فرص التعليم الجيد.. وكورونا يزيد الأمر سوءًا»، نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، أولى مقالاته بجريدة «إندبندنت» البريطانية، مسلطًا الضوء على الأطفال الفقراء والمشردين حول العالم وبالأخص فى الدول النامية، وزيادة معاناتهم فى ظل جائحة كورونا التى أدت لاختلاف مظاهر الحياة وغلق العديد من المدارس، وهو ما تسبب فى تدمير حياة العديد من هؤلاء الأطفال والشباب.

وقال «صلاح»، فى مقالته، إن فيروس كورونا أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات فى جميع أنحاء العالم، وتعطل عمل أولئك الذين يعلمون فى تلك الأماكن، وتم غلق مصادر رزق الآباء الذين يبذلون كل ما فى وسعهم لدفع ثمن الكتب والزى المدرسى والرحلات المدرسية، ما ترتب عليه تراكم الديون على عاتق هؤلاء الآباء، وتسبب فى تدمير حياة ملايين الشباب». وشدد على أن فيروس كورونا أضاف تحديات على الأطفال اللاجئين، الذين يعانون من الحياة الممزقة بالفعل فى الدول النامية بسبب الصراعات والاضطهاد، وتحدث عن كونه سفيرا لبرنامج مدارس الشبكة الفورية «I N S» قبل أيام فقط من حدوث جائحة كورونا، وهو برنامج يعمل بالشراكة مع مؤسسة فودافون ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم تعليم رقمى عالى الجودة للعديد من الطلاب اللاجئين- وفقا لـ«مو» الذى ربط بين ضمان جودة التعليم وضمان تقليل الفقر والمعاناة فى المستقبل.

وحذر من إهمال هؤلاء الأطفال قائلا: «إن لم يقم الجميع بدوره، ستواجه أجيال من الأطفال مستقبلًا قاتمًا،على الأخص فى مناطق العالم الأكثر فقرًا، ولكن إذا عملنا كفريق واحد، فسيمكننا منحهم الفرصة التى يستحقونها للحصول على مستقبل كريم.. دعونا لا نفوّتْ هذه الفرصة».