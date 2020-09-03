شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تكرّم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخميس، تكريم المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، وعدد من قياداتها، في حفل أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر.

بدأ الوزير كلمته بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتمنياته بدوام التفوق والتميز، مستعرضًا ما وجه به الرئيس نحو تكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.

وخلال المراسم أشار وزير العدل إلى سعي الوزارة لدعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمعلومات القانونية بمختلف مصادرها، عبر وسائط مبتكره تتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد، والتأهيل المستمر للقاضي، من خلال دورات متخصصة على أعلى المستويات؛ ليكونوا قاطرة التطوير والإنجاز المنشودين.

واختتم الوزير كلمته بتجديد التهنئة للأعضاء المكرمين، متمنيًا أن يكونوا قدوة لزملائهم، وأن يصبح التكريم مناسبة سنوية تجمع القيادات الواعية بالشباب المتميز من أجل استمرار التطوير والإنجاز والإبداع، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهد الحفل توزيع شهادات تقدير على المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية.

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