شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: أكثر من ورشة عمل لرفع الوعي لدى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال الورشة التي عقدت اليوم بماسبيرو، تحت عنوان الإعلام وقضايا الأمن القومي، إن المجلس بصدد توقيع بروتوكولات تعاون مع هيئتي الصحافة والإعلام للعمل على تدريب شباب الصحفيين والإعلاميين، وهناك أكثر من ورشة وفعالية ستقام خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع الوعي لدى المواطنين، منها فعاليات عن الوعي الانتخابي لحث المواطنين على المشاركة في الفعاليات والاقتراعات بشكل مكثف، وكذلك سيتم تنفيذ مجموعة من التدريبات لشباب الصحفيين والإعلاميين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، وكذلك تدريبهم على استخدام أدوات الثورة التكنولوجية الرابعة حتى يتمكنوا من مواكبتها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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