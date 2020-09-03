شكرا لقرائتكم خبر عن "أيروفلوت" الروسية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من 9 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية (أيروفلوت) استئناف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من 9 سبتمبر الجارى، وذلك بعد تعليقها فى إطار الإجراءات التى اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية للشركة يوليا سبيفاكوفا - فى تصريح وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنك) اليوم الخميس - "أنه سيتم تشغيل الرحلات 3 مرات فى الأسبوع"، موضحة أن مبيعات التذاكر مفتوحة بالفعل على الموقع الرسمى للشركة.

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يُذكر أن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين وقع قرارًا اليوم، باستئناف حركة الطيران مع (مصر - الإمارات العربية المتحدة - جمهورية المالديف)، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا لمصر (القاهرة)، ورحلتان أسبوعيًا للإمارات العربية المتحدة (دبي) ورحلتان أسبوعيًا لجمهورية المالديف (مطار فالينا).

وكانت موسكو قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارًا من 27 مارس الماضي؛ إثر جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة فى 2 يونيو الماضى وحتى أوائل أغسطس.