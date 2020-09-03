شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى، دعم مصر لمسار الحل السياسي في ليبيا، وإعلان الحكومة أن ارتفاع إصابات كورونا يدعو للاستمرار في الإجراءات الاحترازية، وآخر تطورات أزمة كهربا مع الأهلي، ومصير ميسي مع برشلونة، وحالة الطقس غدا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر اليوم..

السيسي يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية ملف سد النهضة والقضية الليبية.. الرئيس: ندعم مسار الحل السياسى بليبيا.. ونتمسك بحقوقنا المائية باتفاق قانونى ملزم يضمن قواعد واضحة لملء وتشغيل السد

السيسي يبحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية ملف سد النهضة والقضية الليبية.. الرئيس: ندعم مسار الحل السياسى بليبيا.. ونتمسك بحقوقنا المائية باتفاق قانونى ملزم يضمن قواعد واضحة لملء وتشغيل السد

الحكومة: استثمارات بـ3.95 مليار جنيه بـ143 تجمعا ريفيا بمبادرة "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

روسيا تستأنف الرحلات الجوية الدولية مع مصر.. 3 رحلات أسبوعية للقاهرة.. ومطار القاهرة جاهز لاستقبال الطيران الروسى بالجيت المخصص له بمبنى الركاب 2.. ومصدر: شركات البلدين تضع جدولا للتشغيل يعتمد من سلطة الطيران

أصدرت الحكومة الروسية قرارا اليوم الخميس، باستئناف روسيا للرحلات الجوية الدولية مع مصر والإمارات والمالديف، حيث قالت حكومة روسيا إنها سمحت بثلاث رحلات في الأسبوع إلى القاهرة ورحلتين أسبوعيا إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بالمالديف.

الحكومة: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا نهاية أغسطس يدعو للاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. وأكثر نسبة وفاة جاءت مع حالات مصاحبة لأمراض مزمنة.. و84% من الأسرّة الداخلية وأجهزة التنفس بمستشفيات العزل شاغرة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مجابهة فيروس "كورونا"، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الحالى لانتشار الفيروس حتى اليوم 3 سبتمبر، فيما يتعلق بعدد حالات الشفاء، والحالات الجديدة، وإجمالى عدد المصابين والوفيات.

مباحثات بين العربية للتصنيع وروسيا لإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" لعلاج كورونا

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "جيورجي بوريسينكو" سفير دولة روسيا بالقاهرة، بحضور اللواء طبيب "بهاء الدين زيدان" رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.

175ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثانية.. رئيس قطاع التعليم يهيب بالطلاب سرعة تسجيل رغباتهم ويؤكد إتاحة التعديل على موقع التنسيق..والنتائج خلال 72ساعة من غلق التسجيل.. ومد التسجيل بالجامعات الأهلية لـ 7سبتمبر

واصل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق اعمال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021 ، وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب ، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

وزير التعليم يعلن إنهاء أزمة طلبة الدبلومة الأمريكية.. اعتماد امتحان actبديلا لسات.. إجراء الاختبارات فى سبتمبر الجارى للطلاب.. طارق شوقى: act اختبار مؤهل لتنسيق الجامعات ويتيح للطالب 7محاولات سنويًا

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، انتهاء مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية فى مصر، بعد قرار إلغاء امتحان السات لتسريبه، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى مواعيد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية، مشيرًا إلى أن التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ 11 و12 سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https://my.act.org

مسجد كل يومين.. السيسى بنى 1200 دار عبادة فى 6 سنوات "فيديو"

بلغة الأرقام تفقد الأكاذيب مفعولها فهى أقصر الطرق العملية للرد على منابر الإخوان الإرهابية، وبها تثبت الدولة المصرية اهتمامها الكبير ببناء دور العبادة في المدن الجديدة.

الاقتصاد المصرى يواصل تحقيق الأرقام القياسية فى ظل كورونا.. وزيرة التخطيط: 26% نموًا فى حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة عام 2019/2020.. ونستهدف 55% هذا العام.. وتوجيه 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المنفذة سجلت نسبة نمو خلال عام 2019/2020 وصلت إلى 26%، وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والاسكان، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية، منوهة فى هذا الصدد إلى أنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أى ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام، وذلك سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى هذا القطاع، مضيفة أنه من المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، وذلك خلال العام المالى 2020/2021 فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

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الإعدام لطبيبة وعشيقها بتهمة قتل زوجها وشقيقته فى 6 أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، بمعاقبة طبيبة سورية وعشيقها وشقيقته بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجها وشقيقته، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي وعضوية المستشارين المستشارين أحمد همام وأحمد حسني وأمانة سر أحمد رفعت وأحمد فتحى.

النيابة تأمر بحبس المتهم بذبح شقيقتين بقنا وتكلف الإنقاذ النهرى بالبحث عن السلاح

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل وذبح فتاتَيْن بمركز قوص بمحافظة قنا، 4 أيام احتياطيًّا بعد إقراره بارتكاب الجريمة، وكلفت "إدارة الإنقاذ النهري" للبحث عن السكين سلاح الجريمة الذي أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات للمرة الثانية اليوم.. وعيار 21 بـ848 جنيها للجرام

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعت للمرة الثانية بقيمة 7 جنيهات، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1937 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

ارتفاع الحرارة والرطوبة غدا وأمطار غزيرة ورعدية بجنوب سيناء خفيفة على القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 %.

أم تقتل خمسة من أطفالها في ألمانيا وتحاول الانتحار

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن الشرطة أنها عثرت على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن في غرب ألمانيا، وقالت الصحيفة إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها، 27 عاما، قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل مع طفل آخر. وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم عام وعامان وثلاثة أعوام وستة أعوام وثمانية أعوام.

إلغاء حبس حسام حبيب بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل وتغريم كلٍ منهم 200 جنيه

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب، فى الاستئناف المقدم على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب المنتج ياسر خليل، وتغريم كلاً مكن الطرفين مبلغ 200 جنيه، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة،وحضر مع حسام حبيب المستشار حسام لطفى، وكانت النيابة العامة، قد تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى على المنتج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

24 معلومة عن مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة.. صراع الوصافة يشعل موقعة الدفاع الجوى.. الفريق السماوى لا يعرف الهزيمة فى زمن كورونا.. الأبيض يتسلح بـ5 انتصارات.. وعبد الله السعيد الحاضر الغائب

صراع مشتعل لن تنتهى إثارته إلا بنهاية مسابقة الدورى.. هذا هو عنوان المنافسة الشديدة بين الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى المؤهل لدورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، واليوم واحدة من أهم محطات الصراع على المركز الثانى عندما يستضيف بيراميدز الزمالك على ملعب الدفاع الجوى فى الثامنة والنصف مساءً، ضمن مواجهات الجولة الـ24 للدورى المصرى والتى لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

الأهلي يعاقب كهربا بتدريبات منفردة بعد خناقة الشناوي وعبد الحفيظ

منع النادى الأهلى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من التدريات الجماعية اليوم الخميس، كنوع من العقاب الإضافى بعد مشادته أمس مع محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض اللاعب اليوم مرانا انفراديا داخل الجيم، ليمثل ذلك استكمال للعقاب الأساسى تغريم كهربا مليون جنيه نظرًا لما بدر منه قبل مران أمس، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية، وقدم اعتذارًا لمحمد الشناوى فى حضور وليد سليمان.

محمد صلاح فى أول مقال بالإندبندنت البريطانية.. يدعو لدعم الأطفال المشردين ويؤكد: كورونا تسبب فى إغلاق المدارس.. ويحتاجون لمعلمين مؤهلين وتكنولوجيا رقمية تربطهم بالعالم

نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الانجليزى، أول مقال من كتابته بجريدة "إندبندنت" البريطانية يدعو خلاله للاهتمام بالأطفال الفقراء والمشردين حول العالم وعلى الأخص فى الدول النامية، مؤكداً زيادة حاجتهم للرعاية فى ظل خسائر أزمة فيروس كورونا، والتى أدت بدورها لغلق المدارس والمقاهى ودور السينما، وهو ما تسبب فى تدمير حياة العديد من هؤلاء الأطفال والشباب.

ميسي يقرر الاستمرار فى برشلونة حتى نهاية عقده والرحيل مجانا صيف 2021

قرر الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني العدول عن قرار الرحيل من الفريق الكتالونى والاستمرار حتى نهاية عقده داخل كامب نو فى يونيو 2021، ووفقاً لما نشره البرنامج الإسبانى الشهير "JUGONES"، فإن ليونيل ميسي قرر البقاء فى برشلونة بعد عدة أيام من التوتر داخل البارسا عقب قراره المفاجئ بالرحيل، وذلك عقب اجتماع جمعه بوالده ووكيله أعماله خورخي ميسي فى منزله لمدة 68 دقيقة ظهر اليوم،الخميس.