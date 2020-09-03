شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يؤكد قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكري، إن نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى تطرق خلال مباحثاته صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطورات الأوضاع والملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي شريك قوى لمصر.

وأكد شكري في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية أن المشاورات مع بوريل تطرقت للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في فلسطين وليبيا والإرهاب، بالإضافة لملف الهجرة غير الشرعية وإعادة الاستقرار في المنطقة والأوضاع في شرق المتوسط وسبل استعادة الاستقرار فى هذه المنطقة.

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وأشار شكري إلى أن المباحثات تطرقت بشكل موسع لانتشار الأسلحة والصراع فى سوريا وليبيا والإرهاب، مؤكدا أن المشاورات جرت لتكثيف التعاون لمواجهة تلك التحديات.