فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حول مشروع الأسمرات، حياة الآلاف من الأسر التى كانت تسكن المناطق العشوائية والخطرة، من النقيض إلى النقيض، حيث انتقل سكانه من مناطق معدومة الخدمات وتهدد حياة قاطنيها، إلى حى به كافة الخدمات ويرفع من المستوى الاجتماعى لسكانه.
وعملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، لتنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات والعمل على خلو مصر من المناطق غير الآمنة، ويأتى هذا التطوير ليس لرؤية عمرانية فقط ولكنها رؤية لحياة الإنسان المصرى.
ونرصد في الفيديو التالي كيف كانت "الأسمرات" وتحولت لحى سكنى متكامل
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