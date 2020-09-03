شكرا لقرائتكم خبر عن مياه شرب الجيزة: المبانى المخالفة سبب انقطاعات المياه وطفوحات الصرف بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد عابدين، المتحدث الرسمى باسم مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وصرف القاهرة ، إن أى عمل غير مخطط محكوم عليه بالفشل كشركة مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بعمل شبكاتها على أساس الأماكن المخططة وعندما تظهر الأبنية المخالفة يقوم بأخذ نصيب من حصة المبانى المخططة وبالتالى يكون قد أضر بحق المبانى المخططة ويكون هو أيضا لم يحصل على الخدمة بشكل جيد.

وأضاف عابدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: "تؤثر المبانى غير المخططة أو المخالفة على ضعف مياه الشرب كما أنها تزيد من الضغط على شبكات الصرف عن طريق دق الطلمبات الحبشية، مما يؤدى إلى حدوث انقطاعات فى المياه وطفوحات فى الصرف الصحى بالشوارع".

وتابع المتحدث الرسمى باسم مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة: "هناك بعض الأماكن التى يصلح بها التصالح وهى البعيدة عن الأماكن الزراعية، أما الأرض الزراعية فلا يصلح عليها التصالح".