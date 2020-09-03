شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تحولت حياة أهالى تل العقارب من العشة إلى الكومباوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات وخلو مصر من المناطق غير الآمنة، هذا التطوير ليس لرؤية عمرانية فقط ولكنها رؤية لحياة الإنسان المصرى، وكان من بين هذه المناطق التى تم تطويرها ما شهده حى السيدة زينب حيث تحولت منطقة تل العقارب من أخطر منطقة عشوائية إلى واحد من أفضل مشروع لتطوير المناطق العشوائية بعد بنائه بشكل إسلامى يتناسب مع عراقة حى السيدة زينب.

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نرصد فى الفيديو التالى منطقة "تل العقارب" وكيف إلى تحولت من عشش أعلى تبة ترابية تهدد حياة سكانها كل يوم فقررت المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان بعد إخلاء السكان وتوفير سكن بديل بشكل مؤقت.