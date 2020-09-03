شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات يبدأ تسيير 3 رحلات إضافة إلى مطار القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت طيران الإمارات، اليوم الخميس، تسيير 3 رحلات إضافية إلى مطار القاهرة الدولى، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة أسبوعيًا، وذلك بعد أن استأنفت طيران الإمارات تشغيل طائرتها A380 إلى القاهرة اغسطس الماضى، حيث تعد القاهرة حاليًا الواجهة الوحيدة على شبكة "طيران الإمارات" فى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعمل كل من طائرة B777 و A380من/ إلى دبي.

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وقالت طيران الإمارات، أن هناك حركة جوية واضحة بين القاهرة ودبى، مما يعنى أن إدخال ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا أمر منطقى من الناحية التجارية، وسيساعد هذا الأمر فى دعم عودة صناعة السياحة فى البلاد، بالإضافة إلى إعادة فتح المزيد من الممرات التجارية داخل وخارج مصر .

يذكر أن طيران الإمارات استأنفت تشغيل طائرتها العملاقة إيرباص A380 ،لخدمة رحلات الركاب إلى مطار القاهرة الدولى، اغسطس الماضى، بواقع 4 رحلات أسبوعيًا من دبى، وذلك فى إطار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية بشكل تدريجى مع بعض دول العالم، وهى طائرة ذات طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة، التى تنتجها شركة ايرباص عملاق صناعة الطائرات الأوروبية، حيث تتربع تلك الطائرة على قائمة الطائرات المدنية الأضخم والأكثر تطورا فى العالم، ذلك لأنها تتمتع بوسائل عالية من الرفاهية.