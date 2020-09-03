انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزوال صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة، وتخصيص 7 أراضي ومباني لصالح صندوق مصر. 1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832 2- أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية المبنى القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88م 3- أرض الحزب الوطني الكائن بجوار المتحف المصري بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68م Advertisements 4-أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265م 5- أرض ومبانى الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م 6- أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م 7- أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.

7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر

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