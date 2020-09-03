ضبط 195 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مدير مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة. وعُثر بداخل المصنع على (195 ألف قطعة كمامة طبية منتج نهائي –44 ألف كمامة طبية تحت التجهيز غير مطابقة للمواصفات القياسية – 450 كيلو جرام قماش غير منسوج – مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 3 ماكينة – أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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