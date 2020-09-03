بينهم سيدة.. ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 6 كيلو حشيش وأفيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 9 أشخاص بينهم سيدة لها معلومات جنائية بحوزتهم 5,900 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكيلو جرام من مخدر الأفيون و320 جرام من مخدر الهيروين و2500 قرص مخدر.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.