شرطة التموين تحبط ترويج 5 أطنان مكرونة وجبن فاسد في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت شرطة التموين بمحافظة المنوفية، مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية. وعُثر بحوزته 2,7 طن مكرونة معبأة داخل عبوات و7200 عبوة تونة وشاي غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص ولا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية بدائرة مركز شرطة دمنهور، عوُثر بداخل المصنع على 2,5 طن جبن أبيض معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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