الذروة المسائية.. خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق، كثافات متحركة في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الأحد.

البداية من الطريق الدائري الذي يشهد تباطؤ في حركة السيارات للقادم من كارفو المعادي للمنيب، ومن القومية للوراق ومن الصحراوي للمريوطية ومن مؤسسة الزكاة حتى المرج.

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محور الأوتوستراد سجل زحاما من حسن مأمون لمكرم عبيد، وطريق صلاح سالم من كوبري الفردوس اتجاه كوبري أكتوبر، الأمر نفسه بكورنيش النيل للقادم من الدائري للمعادي.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من المهندسين إلى غمرة ومن صلاح سالم لميدان رمسيس، وكوبري 15 مايو اتجاه المهندسين.



محور 26 يوليو سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.