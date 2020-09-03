أبرزها 4,5 طن أسماك ولحوم فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1235 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت الحملات عن ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة بحوزته 2,760 طن مقطعات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبطت الحملات مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بحوزته 1,980 طن أسماك ماكريل غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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