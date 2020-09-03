تفاصيل محاولة مسجل تهريب شحنة بانجو بمليون ونصف المليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمليون ونصف المليون وضبط مالك الشحنة داخل أتوبيس بنفق الشهيد أحمد حمدي.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) تخصص في نقل مخدر البانجو المخدر من شرق المجري الملاحي لقناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بكافة محافظات الجمهورية مستخدمًا مخزن سري بحافلة "أتوبيس".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطه حال استقلاله الأتوبيس المُشار إليه بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته (210 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 525 كيلو جراما مخبأة داخل مخزن سرى بسقف الأتوبيس قيادته - مبلغ مالي – هاتف محمول)

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها والهاتف المحمول لاستخدامه في الترويج على عملائه.

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1500000– مليون وخمسمائة جنيه تقريبًا).

وبتطوير مناقشة المتهم، وتكثيف التحريات أمكن رصد مالك شحنة المواد المخدرة وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الاتجار فيها بالاشتراك مع المتهم المضبوط، واستخدامه للسيارة في عملية النقل والترويج على النحو الذي أكدته التحريات.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.