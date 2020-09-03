جمارك الإسكندرية: الإفراج عن سيارات بـ 5,4 مليار جنيه في أغسطس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها خلال أغسطس الماضي، لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو ٥ مليارات و٤٦٦ مليون جنيه، تم تحصيل مليار و٤٠٧ ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، للشهر الـ 20 على التوالي.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن ١٤ ألفًا و٣٩٥ سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات و٦٥٦ مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، وتم تحصيل نحو ٩٧٤ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

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وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال شهر أغسطس الماضي؛ وتم إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و٥٤٦ مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن ١٢٢٠ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة ٨٧٤ مليون جنيه خلال أغسطس الماضي، وتم تحصيل ١٦٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٥٥ مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٧٩٩ رسالة قطع غيار سيارات خلال أغسطس الماضي بقيمة بلغت ٩٣٦ مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو ٩٢ مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو ١٨ مليون جنيه.