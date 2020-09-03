سفير كازاخستان بالقاهرة خلال وداعه وزير السياحة: جميع آثار مصر آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عصر اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة، والذي حرص على لقاء السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيراً لبلاده في القاهرة.

وخلال اللقاء وجه السفير أرمان إيسا غالييف الشكر للوزير عن التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي، مشيدا بجهود الوزارة عما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في هذا القطاع مما أثمر عنه استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن أول فوج سياحي من كازاخستان، سوف يصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى أحد المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما وجه سفير كازاخستان الشكر للوزير على جميع الفعاليات التي كانت تنظمها الوزارة خلال الفترة السابقة والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال مصر وعراقة وتفرد حضارتها، وكذلك شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المختلفة والمتميزة بها .

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وأكد السفير أرمان إيسا غالييف على أن جميع المقاصد السياحية في مصر آمنة وجاهزة لاستقبال السائحين حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمة تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع بإجازته.

وقد رحب الدكتور خالد العناني بالسفير مشيرا إلى التعاون بين البلدين والذي نتج عنه تحريك ملف مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس بعد توقف دام مدة طويلة، بالإضافة إلى افتتاح معرض للآثار الإسلامية بكازاخستان، وتبادل عدد من الزيارات الرسمية والهامة بين البلدين.

كما وجه إليه الشكر على ثقته والشعب الكازاخستاني بالمقاصد السياحية المصرية

وفي نهاية اللقاء أهدى العناني السفير مستنسخ للإلهة سرقت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.