القائد العام للقوات المسلحة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، رئيس مجلس الدفاع بالإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.
وتم خلال اللقاء تناول الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كلاً من مصر والاتحاد الأوروبى وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع.
وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التى تجمع بين مصر والإتحاد الأوروبى باعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط ، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر فى عملية أمن وإستقرار المنطقة، فضلاً عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
من جانبه أكد جوزيف بوريل على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الإستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط.
حضر اللقاء خالد البقلى سفير مصر ببروكسل وعدد من قادة القوات المسلحة .
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