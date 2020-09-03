للتقصير في العمل.. وقف مدير إدارة بأوقاف الشرقية وإحالته للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف الشيخ عبد الستار الشبراوي محمد مفتش دعوة مكلف بتسيير أعمال مدير إدارة أم عجرم بالشرقية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه

بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وقف عبد الستار الشبراوي محمد عبد الدايم مفتش دعوة ومكلف مدير إدارة أم عجرم بمديرية الشرقية، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات وتقصيره في واجبه الوظيفي.