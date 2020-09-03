وزير المجالس النيابية يستقبل أمين عام الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
استقبل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الخميس، المستشار محمود اسماعيل عتمان، الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ، والذي يعد أول أمين عام لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد، والذي كان يسمى سابقا بمجلس الشوري قبل إلغائه في دستور 2014.
ورحب وزير شئون المجالس النيابية، بالأمين العام لمجلس الشيوخ، وقدم له التهنئة علي توليه المنصب، كما تم بحث إجراءات واستعدادات استقبال مجلس الشيوخ بعد إعلان النتائج النهائية.
وكان مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، قرر ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.
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