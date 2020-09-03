خريجو الأزهر تختتم الدورة التدريبية لأئمة تايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اختتمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الخميس، فاعليات الدورة التدريبية لـ 50 إمام وداعية من دولة تايلاند التى انعقدت الشهر الماضى عبر تقنية فيديو كونفرانس، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأشاد الدكتور جمال أبو السرور، رئيس المركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية، بالدور الذى تقوم به المنظمة فى تأهيل أئمة ودعاة العالم الإسلامي وفقا للمناهج الحديثة والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي، ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، وينشروا منهج الإسلام الوسطى فى بلادهم.

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وأوصى فى كلمته لأئمة تايلاند بضرورة فهمهم النصوص الشرعية فى نور المقاصد الكلية للشريعة، بما يلائم واقع الناس، ويحقق آمالهم فى الحياة ويتحقق ذلك بتجديد الطرق والأساليب دون المساس بالثوابت والقطعيات.

فيما أكد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن المنظمة لا تدخر جهدا فى تحقيق هدفها المنشود، وهو توصيل رسالة الأزهر الشريف لجميع الأزهريين والوعاظ والأئمة حول العالم الإسلامى، من خلال عقد تلك الدورات العلمية الشرعية المتخصصة وإعداد برامج لتواكب متطلبات هذا العصر، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم لمواجهة التنظيمات والأفكار المتشددة ومحاربة الفكر بالفكر .

من جانبه أشاد فيصل ليوان رئيس فرع المنظمة بتايلاند ، بالدور الكبير الذي يبذله الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بهذه الدورات، والذي يدل على حرصها على الربط بين خريجى الأزهر بالخارج وبين مؤسستهم العريقة الأزهر الشريف، فضلا عن مجهودات المنظمة لمكافحة العنف والتعصب والكراهية، وإشاعة قيم المحبة والتعايش السلمي المشترك في العالم أجمع.