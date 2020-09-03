التعمير والإسكان يساهم بـ15 مليون جنيه لتطوير جامعة النيل الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - مبادرات تطوير ودعم التعليم وتوفير فرص ومنح للطلاب من أهم أولويات بنك التعمير والإسكان في مجال المسؤولية المجتمعية

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ترتكز استراتيجية "بنك التعمير والاسكان" في مجال المسئولية المجتمعية على مبادرات مستدامة للمساهمة في برامج تنموية واجتماعية تخدم المجتمع مع توجيه اهتمامه الأكبر لمجالي الصحة، والتعليم وتماشيا مع هذه الاستراتيجية التي تهدف أن يكون للبنك دور إيجابي وفعال في تقديم الدعم و خاصة لتطوير العملية التعليمية والمشاركة في مبادرات تهدف الي تحسين البيئة التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لرفع مستوي وقدرة الطلاب .

وإيمانا من بنك التعمير والإسكان أن المساهمة في التطوير والارتقاء بالتعليم من ركائز التنمية البشرية، ويساعد على خلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ولذلك جاءت الشراكة بين البنك وجامعة النيل الأهلية منذ عام 2016 جزء من مساهمات البنك في مجال دعم العملية التعليمية، وبلغت مساهمات البنك في تطوير ودعم جامعة النيل الأهلية بحوالي 15 مليون جنية مصري حتى الآن، حيث ساهم البنك في أعمال البناء والتشطيبات وانشاء المعامل، بالإضافة لشراء الأجهزة والمعدات لتجهيز المعامل. وذلك حرصاً على استمرار مسيرة الجامعة في توفير فرص التعلم للطلاب وحصولهم على مستوي تعليمي يضاهي ما تقدمه الجامعات العالمية الرائدة والعمل بمجالات البحث العلمي والتكنولوجي.

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هذا بالإضافة إلى المنح التعليمية التي تمول بشكل كامل من بنك التعمير والأسكان لجامعة النيل الاهلية للعام الرابع عل التوالي، حيث يقوم البنك بتقديم منحة دراسية لطالب واحد في مجال الهندسة " وهي المبادرة التي قد بدأها عام 2017” تستمر طوال مدة دراسته بالجامعة على أن يحصل الطالب علي تقدير جيد علي الأقل سنويا مع الالتزام الأخلاقي والقانوني كشرط أساسي لاستمرار المنحة.

وأكد حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن البنك يؤمن بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في نطاق المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وضرورة المشاركة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح لتقديم الدعم الاجتماعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن البنك يولي اهتماما خاصا لقطاع التعليم، وخصص لهذا القطاع النصيب الأكبر من اسهاماته في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع عقيدة البنك بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي قادر علي النهوض بمستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.