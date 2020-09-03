مصر | "فصل رأسها عن جسمها قدام البنات".. عامل يذبح زوجته ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "فصل رأسها عن جسمها قدام البنات".. عامل يذبح زوجته ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل شقة سكنية بسيطة بمنطقة زنين، بالحي الشعبي، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، كان يقطن "إبراهيم.ال"، رجل أربعيني العمر، رفقة زوجته الثلاثينية العمر، وبناتهما الأربعة، وأكبرهم عمرها 18 سنة تدعي "عبير"، لينادي سكان المنطقة الأم بـ"أم عبير".

زواج استمر 20 عاما

منذ حوالي 20 عاماَ، تزوج الرجل الأربعيني من فتاة تصغره ببضع سنوات، وكان حينها يعمل كـ "عربجي"، عاملا على "مراجيح العيد في العيد".. 'أي شغل يوفر منه لقمة عيش'، ليشاء القدر أن يصيب الزوج بمرض نفسي وعقلي، مكث على إثره في المنزل، وكان يعالج.. 'في دواء كان بينام بسببه 3 أيام متواصلة'.

الزوجة خادمة بالبيوت

لتخرج "أم عبير" تعمل كـ "خادمة بالبيوت"، لتوفر مصروف بيتها وبناتها، وعلاج زوجها، وخلال السنوات الآخيرة كانت الخلافات والمشاجرات متكررة بين الزوجين لمرضه النفسي، وتُحل بتدخل الجيران، وكان يصاب بحالات تشنجات تكون سبب في معاملته الحادة لبناته.

الزوجة: هسيب لك البيت

مطلع الأسبوع الجاري وقعت مشاجرة بين الزوجين، وحينها قررت "أم عبير" أن تترك له المنزل وتغادره، وصحبتها بناتها، وحينها قالت له.. "هسيب لك البيت" لكن الزوج رفض وتمسك بيها، لتتجدد المشاجرة بينهما مساء أمس الأربعاء، بسبب سوء معاملته لها ولبناته، وتردي ظروفهم المالية، وكان حينها متواجد في المنزل إثنين من بناتهما، لتتطور المشاجرة بينهما، في محاولة العاطل قتل زوجته، ولدي محاولة احدي بناته الدفاع عن والدتها، طعنها بسلاح أبيض بجسدها محدثا إصابتها.

الزوج يطعن جاره بعد ابنته

إلتم الجيران على صوت الصراخ الصادر من شقة جيرانهم، ولدي محاولة أحد جيرانه تهدئته، لترك السلاح من يده.. "ربنا يهديك دي ساعة شيطان ارمي السلاح"، وبتوجه نحوه لامساكه من بين يده، أصابه برجله.

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العاطل فصل رأس زوجته عن جسمها

وعن الزوجه طعنها زوجها بالسلاح الأبيض برقبتها، ليسقطها جثة هامدة غارقة في دمائها، ثم يجلس بجوار جثتها ليستكمل جريمته ويفصل رأسها عن جسمها، في دقيقتين، وحينها تمكن الأهالي من السيطرة عليه، وضبطه وإبلاغ الشرطة لتحضر قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتتمكن من القبض عليه.

بلاغ بالجريمة

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة، بوجود قتيلة ومصاب بمنطقة زنين، نطاق القسم.

الشرطة تنتقل إلى مسرح الجريمة

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبها، وانتقلت قوة إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة بولاق الدكرور والجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية بين عاطل وزوجته، تطورت إلى مشاجرة، تدخل الجيران، لفضها، لكن الزوج أمسك بسلاح أبيض ليسدد طعنة برقبة زوجته، يسقطها قتيلة في الحال، وأصاب آخر حاول منعه من إصابة زوجته، وأسرع الأهالي لنقلها إلى المستشفى للعلاج.

الجيران.. الزوج مريض نفسي

وتحفظ الأهالي على المتهم، وتم تسليمه إلى الشرطة تمهيدا لسماع أقواله وكشف ملابسات الواقعة كاملة، وحسب أقوال شهود العيان وجيران المجني عليها، فأن الزوج مريض نفسي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.