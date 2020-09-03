مصر | 'الإدارية العليا' تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة بالفيزياء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الإدارية العليا' تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة بالفيزياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم "، حكم الدرجة الأولي والمتضمن منح طالب ثانوية عامة لعام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ نصف درجة فقط لا غير بمادة بمادة الفيزياء، بعدما طعن الطالب علي إعلان نتيجته في ثلاث مواد، ورفضت المحكمة باقي الطلبات، وألزمته المحكمة بالمصروفات.

أقام الطعن الطالب، علي الحكم القاضي منطوقة بمنحه فقط نصف درجة ليصبح درجته بمادة الفيزياء ٥٨.٥ بدلًا من ٥٨، فيما أبقت المحكمة علي درجتة في مادة الكيمياء ٥٧.٥، وفي الأحياء ٥٨، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من محكمة الدرجة الأولي والتى أطمأنت المحكمة لتقريرها وأخذت به

وأطمأنت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا "، الي تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح كراسة إجابته، والمتضمن عدم استحقاقه أية درجات إضافية في مادتي (الكيمياء والأحياء) وأنه يستحق في مادة (الفيزياء ) زيادة نصف درجة ليصبح مجموع درجاته فيها 58،5 درجة بدلا من 58 درجة، وتراه حقًا وعدلًا، ولا سيما وأن المحكمة طالعت عن بصر وبصيرة كراسات إجابة نجل الطاعن في المواد المطعون علي نتيجتها فتبين لها أن جميع إجاباته قد جرى تصحيحها وتقدير الدرجة المستحقة له، وليس ثمة خطأ مادي في جمع ورصد الدرجات.