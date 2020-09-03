شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام»: واحدة من كل 4 سيدات تتعرض للعنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الإعلام أن منصة «شكوتِك» المشتركة بين الوزارة والقومي للمرأة لبحث شكاوى العنف ضد المرأة أثبتت أن واحدة من كل 4 سيدات تتعرض للعنف.

وأشارت الوزارة إلى أن الشكاوى ترسل على البريد الإلكتروني [email protected]، أو على رقم الواتساب (01555558756)، علماً بأن الشكاوى سيتم بحثها والتعامل معها بشكل سري وبدون نشر البيانات المرسلة.

وتؤكد وزارة الدولة للإعلام على أنها تحيل الشكاوى للمجلس القومي للمرأة بشكل سري تماما وبعيد عن النشر للتعامل معها قانونيا أو إجرائيا

يذكر أن المنصة تهدف إلى حصر شكاوى العنف ضد المرأة المصرية.