شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد أعمال قافلة طبية بقرية كراديس بديرب نجم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية المقامة بقرية كراديس التابعة لمركز ديرب نجم، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة، وخاصة المناطق النائية والمحرومة، حيث تفقد وكيل الوزارة العيادات الطبية بالقافلة العلاجية، وتوقيع الكشف الطبي على المرضي، بحضور مدير الإدارة، ومنسقة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية.

شملت القافلة الطبية تخصصات «الجراحة العامة، والقلب، والباطنة، والصدر، والأسنان، والنساء والتوليد، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة، والجلدية»، بجانب إجراء الفحوصات المعملية، والأشاعات اللازمة لهم، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، وتم الكشف الطبي على أكثر من ٤٥٠ حالة حتى مغادرة وكيل الوزارة للقافلة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بتحويل جميع الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وتستمر القافلة العلاجية حتي مساء غداً الجمعة، لتقديم الخدمة الطبية وتوقيع الكشف الطبي على أكبر عدد من المرضي والمواطنين بالقرية والقري المحيطة بها.