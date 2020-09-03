شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «العمال والاستحقاقات الدستورية» توصي بمشاركة الشباب في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت دورة «العمال والاستحقاقات الدستورية» التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالتجارة، والاتحاد العام لعمال الشباب، برئاسة النائب محمد وهب الله، والتي ستضافتها بالإسكندرية النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، بتنظيم فرق عمل في المواقع العمالية لإرشاد العمال عن مقارهم الانتخابية والوصول إليها ضماناً للمشاركة الفاعلة لهم خلال انتخابات مجلس النواب المقررة نوفمبر المقبل .

كما أوصت بضرورة مشاركة شباب العمال، وإشراكهم في ذلك الإستحقاق، إضافة إلى الإستمرار في العمل والإنتاج، كما أكد المنظمون على الإستمرار في دورات مماثلة في باقي المحافظات بهدف توعية وتثقيف الشباب في المشاركة الفعالة، وكذلك توعيتهم بطرق مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الوطن في الداخل والخارج .

وفي بداية الدورة التي بدأت الثلاثاء وانتهت أمس الأربعاء، أعلن محمد وهب الله عن دعم الملايين من عمال مصر للقوات المسلحة والجيش في مواجهة الإرهابيين، وكذلك الإشادة بالمشروعات الوطنية العملاقة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلن عن تكريم ابن الإسكندرية إبراهيم عبدالناصر بائع الفريسكا، كنموذج للشاب المكافح الذي يعمل بإجتهاد لمساعدة والده، وحصل على أعلى الدرجات في الثانوية العامة.

شارك في افتتاحية الدورة المستشار سيد موسى ممثلا عن محافظ الإسكندرية، وعبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، والكيميائى عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وفتحى عبداللطيف، نائب رئيس الاتحاد وعبدالعزيز سمير نائب رئيس اتحاد شباب عمال مصر، و120 نقابيا وعاملا من الشركات الخاصة والعامة، وذلك في مبنى الخدمات الاجتماعية والثقافية للنقابة العامة للصناعات الهندسية بالعجمى.