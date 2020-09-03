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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رش جماعي وضبط 1100 عبوة أدوية بيطرية وتحصين 37700 طائر بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، حملات لضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظورة الاستخدام بيطرياً، كما نظمت حملات لتحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، وحملات رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.
كما شهدت القرى أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية بالنطاف، والحمراء ،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل الوزارة، مدير عام الطب البيطري.
وتمكنت الحملة من ضبط محل ومخزن أدوية بيطرية ل «ع. ع. ع. ا» وبحوزته 1100 عبوة أدوية بيطرية بلاستيكية مدون عليها AD3E مجهولة المصدر، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم (1473) جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة بيلا، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك بحضور الدكتور عماد محمد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والدكتور رامي محمد سلامة، رئيس قسم التفتيش، بالاشتراك مع إدارة التموين ببيلا، وجهاز حماية المستهلك.
كما تمكنت الحملات البيطرية من تحصين 37700 طائر من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تطهير 8 أسواق، و11رياشة، ومنح شهادة أمان حيوي.
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