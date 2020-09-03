شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية شباب ميت عاصم تكرم الأولى على الثانوية أدبي وأوائل القرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت جمعية شباب في خدمة وتنمية المجتمع بقرية ميت عاصم مركز بنها بمحافظة القليوبية، مهرجانا لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والكليات بالقرية، إضافة إلى تكريم الطالبة علا أحمد سعد، الأولى منفردة على الثانوية العامة أدبي على مستوى الجمعورية، إبنة مدينة بنها.

أقيمت الاحتفالية بمدرسة الرحمن الرحيم الجديدة بالقرية، حيث تم تكريم الحاج سعد الجمال المتبرع بأرض المدرسة، وذلك تحت رعاية طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، بحضور هاني السبع وهشام حمدي الصياد وتيمور طه أبواليزيد وحسام حسني ومحمود سعيد أحمد يحي مغربي وأحمد سعيد عبده أعضاء الجمعية.

وقال فتحي إبراهيم، عضو الجمعية، إن المهرجان تضمن تكريم ٣٧ من الأوائل على كافة المستويات، من الحلصلين على ٩٠% فأكثر بالنسبة للثانوية العامة والأزهرية لعام 2020، والحاصلين على 98% من طلاب الثانوية العامة والأزهرية لعام 2019، والحاصلين على تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف من خريجي الكليات العامة والأزهرية لعام 2019.

وأضاف إبراهيم، أن التكريم شمل الطالبة علا أحمد سعد، الأولى على الثانوية العامة عام 2020 القسم الأدبي، حيث أهدي لها (كأس التفوق)، وقام جميع الحضور بتهنئتها على هذا التفوق، الذي يعد شرف لأبناء محافظة القليوبية جميعا.

وقال أحمد خليل ممثل الجمعية، إن قائمة المكرمين من القرية شملت كل من أمل سعد محمد جوده مغربي، ودنيا سامي سعد محروس، ورشاد أحمد رشاد السيد، وأحمد سليم ابراهيم محمد حنفي، وهناء عامر حمدي عامر، ومنار عبدالمنعم حلمي، وفاطمة حسن عبدالحميد حسن، وأحمد ابراهيم على شاهين، وميسون طارق همام، وهاجر علاء مهني، والحسيني ياسر الحسيني، وآية عبدالله عبدالفتاح، وأحمد محمد السبد، وآية محمد حافظ، وأحمد محمد عبدالتواب، وندى أيمن أحمد صابر، وعبدالرحمن أحمد السيد، وندى هيثم السيد خلف الله، وعبدالله طارق رجب، ومهاب ربيع حامد، ومريم محمود عبدالرحمن، ونورهان محمد عبدالبصير، ومحمود أشرف بدران، وعمر أحمد على، ونور الدين وائل نور الدين، ومريم أحمد خلف الله، وأحمد ناصف مدكور حامد، وخالد عبدالسلام احمد علام، وإسراء رشاد عبدالفتاح، ورقية ياسر عبدالرازق، واسراء أحمد سمير، وهبة محمد رفعت، ومروة حسن عبدالهادي، وتقى أحمد على، وعلا أحمد سعد، واخيرا ميار جمال رمضان.

شهد الإحتفالية الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ووفد من الإدارة المركزية للأزهر الشريف، ولفيف من أبناء وعلى رأسهم حازم خلف الله عمدة القرية، أحمد السني مستشار بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد يحي موجه عام اللغة الانجليزية بالقليوبية، ورجل الأعمال نبيل محمد صالح، والحاج كمال لاشين رئيس تنمية المجتمع بالقرية، ورأفت صبحي بمجلس النواب، وجمال كامل عضو مجلس محلي سندنهور السابق، والسيد عبدالجليل، موجه لغة عربية، وأهالي المكرمين.

مهرجان تكريم جمعية شباب ميت عاصم لأوائل الثانوية والكليات والأولى على القسم الأدبي على مستوى الجمهورية

مهرجان تكريم جمعية شباب ميت عاصم لأوائل الثانوية والكليات والأولى على القسم الأدبي على مستوى الجمهورية

مهرجان تكريم جمعية شباب ميت عاصم لأوائل الثانوية والكليات والأولى على القسم الأدبي على مستوى الجمهورية

مهرجان تكريم جمعية شباب ميت عاصم لأوائل الثانوية والكليات والأولى على القسم الأدبي على مستوى الجمهورية

مهرجان تكريم جمعية شباب ميت عاصم لأوائل الثانوية والكليات والأولى على القسم الأدبي على مستوى الجمهورية

مهرجان تكريم جمعية شباب ميت عاصم لأوائل الثانوية والكليات والأولى على القسم الأدبي على مستوى الجمهورية